شرطة هاليفاكس لن تشارك في مسيرة مثليي الجنس هذه السنة

قالت اليوم شرطة منطقة هاليفاكس (Halifax Regional Police) إنها لن تشارك هذه السنة في مسيرة الفخر لمثليي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً.

وأوضحت الشرطة في بيان أصدرته أنها اتخذت هذا القرار بعد أن أخذت بالاعتبار "النقاش الوطني" حول مشاركة الشرطة في أحداث من هذا النوع وبعد عدة أشهر من المحادثات مع الهيئة المشرفة على مسيرة المثليين السنوية في هاليفاكس، عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا المطلة على الأطلسي.

وأوضح قائد شرطة هاليفاكس، جان ميشال بليه، أن مشاركة عناصر من الشرطة في مسيرة المثليين يمكن أن تؤجج الانقسامات داخل المجتمع، وأن عدم المشاركة تتيح بالتالي للشرطة إجراء حوار معمق حول الموضوع.

ومن جهته أعرب رئيس الهيئة المشرفة على مسيرة الفخر للمثليين في هاليفاكس، آدم ريد، عن دعمه لقرار شرطة المدينة وعن اعتقاده بأنها أول جهاز شرطة في كندا يعتمد مقاربة من هذا النوع.

(وكالة الصحافة الكندية)