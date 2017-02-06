رئيس غرفة التجارة الأميركية يدعو لعدم إلغاء اتفاق “نافتا”

دعا رئيس غرفة التجارة الأميركية توم دوناهيو إلى عدم إلغاء اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية ("نافتا" NAFTA)، مجادلاً بأن إلغاء الاتفاق يؤدي إلى خسارة وظائف في كل واحدة من دوله الثلاث، كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

ويرى دونايهو أن بالإمكان تطوير هذا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ عام 1994 بشكل يعزز تنافسية أميركا الشمالية مع سائر العالم.

وجاء كلام دوناهيو اليوم خلال لقاء غداء نظمه "نادي كندا الاقتصادي" (Economic Club of Canada).

ومن المقرر أن يلتقي دوناهيو اليوم رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو وعدداً من مستشاريه.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بالانسحاب من اتفاق "نافتا" إذا لم تتم إعادة تفاوض حوله بشكل يرضيه.

(وكالة الصحافة الكندية)