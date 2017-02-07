ارتفاع عدد اللاجئين إلى كندا عبر الحدود البريّة الأميركيّة الكنديّة

ارتفع عدد طالبي اللّجوء الذين يعبرون الحدود البريّة بين كندا والولايات المتّحدة بصورة ملحوظة منذ بضعة أشهر.

وافادت الشرطة الفدراليّة الكنديّة أنّ 19 شخصا عبروا نقطة اميرسون الحدوديّة في مانيتوبا في وسط الغرب الكنديّ يوم السبت الماضي وعبرها ثلاثة آخرون يوم الأحد.

وكان البرد شديدا للغاية واتّصل اللاجئون برقم الطوارئ طلبا للمساعدة.

ويقول أحد طالبي اللجوء، الصومالي فرحان أحمد إنّ موظّفي وكالة الخدمات الحدوديّة قدّموا لهم المساعدة بعد أن كاد هو وافراد عائلته يتجلّدون من شدّة البرد.

ويقول مجلس الهجرة والأديان في مانيتوبا ، وهو جمعيّة غير ربحيّة تعمل على مساعدة المهاجرين واللاجئين، إنّ عدد الملفّات التي يتعامل معها ارتفعت بصورة كبيرة منذ فصل الخريف الماضي.

وقد ارتفع عدد طالبي اللّجوء الواصلين عبر الحدود البريّة بين كندا والولايات المتّحدة في مقاطعة مانيتوبا بصورة ملحوظة مؤخّرا حسب قول ريتا شهّال المديرة التنفيذيّة للمجلس.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ هيئة الإذاعة الكنديّة)