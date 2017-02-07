البرتا: دعم حكومي للبرامج التربويّة حول التغيير المناخي

رصدت وزارة البيئة في مقاطعة ألبرتا موازنة بقيمة 600 ألف دولار لدعم الجمعيّات غير الربحيّة ومساعدتها في تطوير برامج تربويّة تتعلّق بالتغيير المناخي.

وجاء الإعلان على لسان وزيرة البيئة في المقاطعة شانون فيليبس التي أوضحت أنّ الموازنة هي جزء من الضريبة على الكربون التي تستوفيها الحكومة.

وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تقوم هذه الجمعيّات بتطوير برامج إضافيّة خاصّة للمدارس حول التغيير المناخي.

وأكّدت أنّ بإمكان جمعيّات أخرى أن تقدّم طلبا للحصول على الدعم الماليّ.

"لقد طلبت جمعيّات تابعة للسكّان الأصليّين من الحكومة أن تموّل برامج تربويّة حول التغيير المناخي في المحميّات وخارجها" قالت الوزيرة شانون فيليبس.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)