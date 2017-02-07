مكافحة الأفكار المسبقة عن الإسلام بالحوار

نظمت الآنسة عائشة يعقوب، وهي طالبة في جامعة ريجينا، ندوة حوارية بهدف مكافحة الأفكار المسبقة والصور النمطية عن الإسلام.

وأشارت إلى أنها قامت بهذه المبادرة " قابلِ مسلماً" كرد فعل على المراسيم الاشتراعية الأميركية بشأن الهجرة والاعتداء على مسجد مدينة كيبيك. ودعت عددا من المسلمين للتحدث عن تجاربهم كمواطنين مسلمين في كندا.

واعتبرت أنه من الضروري جدا التحاور مع الآخرين وتقاسم التجارب والخبرات كمسلمين ومحاولة القضاء على الأفكار المسبقة حول الإسلام . وأكدت أنها خلال لقاءاتها شعرت " "بأن الناس يخافون من المسلمين".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية