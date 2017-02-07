عائشة يعقوب خلال الندوة

عائشة يعقوب خلال الندوة

مكافحة الأفكار المسبقة عن الإسلام بالحوار

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 7 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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نظمت الآنسة عائشة يعقوب، وهي طالبة في جامعة ريجينا، ندوة حوارية بهدف مكافحة الأفكار المسبقة والصور النمطية عن الإسلام.

وأشارت إلى أنها قامت بهذه المبادرة " قابلِ مسلماً" كرد فعل على المراسيم الاشتراعية الأميركية بشأن الهجرة والاعتداء على مسجد مدينة كيبيك. ودعت عددا من المسلمين للتحدث عن تجاربهم كمواطنين مسلمين في كندا.

واعتبرت أنه من الضروري جدا التحاور مع الآخرين وتقاسم التجارب والخبرات كمسلمين ومحاولة القضاء على الأفكار المسبقة حول الإسلام . وأكدت أنها خلال لقاءاتها شعرت " "بأن الناس يخافون من المسلمين".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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