كندا: لاجئون شباب وتجربة مميّزة

ينظّم المركز الاجتماعي للمهاجرين الجدد في مونتريال بالتعاون مع المجلس الكنديّ للاجئين مشروعا يقضي بالعمل مع لاجئين جدد من مختلف الجنسيّات من الفئة العمريّة ما بين ستّة عشر وأربعة وعشرين عاما.

ويعمل المركز في هذا الإطار مع لاجئين وصلوا بكفالة حكوميّة أو بكفالة خاصّة لافرق.

والهدف، التعريف بوضع اللاجئين الواصلين بكفالة وإلقاء الضوء على أوضاعهم، حيث أنّهم يحصلون على الإقامة بصورة شرعيّة في كندا.

كما يهدف في الوقت عينه إلى التعريف بثقافاتهم وقدراتهم وما يمكن أن يقدّموه للمجتمع الكندي وبالتحدّيات التي تواجه الواصل حديثا إلى كندا.

ويشارك في المشروع 4 لاجئين، إثنان منهما سوريّان والثالث من جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة والرابع من مالي.

ويلحظ المشروع في وقت لاحق لقاءات مع مسؤولين كيبيكيّين، ولقاء في وينيبيغ في مقاطعة مانيتوبا

للمزيد حول المشروع، نستضيف في القسم العربي الشاب هشام خنافر المسؤول عن المشروع في المركز الاجتماعي للمهاجرين الجدد والشاب السوريّ نجم الدّين زباد الذي وصل كلاجئ بكفالة حكوميّة إلى كندا.