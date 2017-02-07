أول مدافن للمسلمين في منطقة كيبيك

علمت هيئة الإذاعة الكندية أن المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك، الذي تعرض للاعتداء، على وشك شراء أرض على الضفة الجنوبية لنهر السان لوران بهدف إقامة مدافن للمسلمين. وكانت المساعي بدأت قبل تعرضه للاعتداء في التاسع والعشرين من الشهر الفائت.

وكان عمدة المدينة ريجيس لابوم تعهد يوم الجمعة الفائت بمساعدة المركز على إيجاد أرض في منطقة العاصمة لإقامة المدافن، مؤكدا أمام المشاركين في تشييع الضحايا في قصر المؤتمرات: "ستحصلون على هذه المدافن".

وأشار عمدة كيبيك أمس الإثنين، إلى احتمال إقامتها خارج حدود المدينة. ومن الأرجح أن يكون الموقع في مدينة ليفي المحاذية للعاصمة الكيبيكية. وأكد أن البلدية لن تساهم في تقديم أي مبلغ مالي لتحقيق المشروع.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية