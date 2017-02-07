أونتاريو: معرض عمل هام في سادبوري

يشارك اليوم نحو من مئة رب عمل في معرض عمل في معهد كامبريان (Cambrian College) في سادبوري، في شمال المنطقة الآهلة من مقاطعة أونتاريو.

وتتمثل مروحة واسعة من القطاعات، كالصحة والمناجم وخدمة الزبائن على سبيل المثال، في "أكبر معرض عمل في شمال أونتاريو" على حد توصيف هذا المعهد الذي يدرّس الفنون التطبيقية والتكنولوجيا.

وتشكل الصناعة المنجمية العمود الفقري لاقتصاد سادبوري الكبرى التي يفوق عدد سكانها 160 ألف نسمة حسب الإحصاء السكاني لعام 2011.

والمعرض مفتوح أمام الجميع، كما أن المعهد وجه دعوات إلى 4500 طالب و10500 خريج سابق لحضوره.

وتقول منسقة التوظيف في المعهد، كيم كراين، إن مقابلات بهدف الحصول على وظائف ستجري في معرض العمل اليوم، وتذكّر بأهمية الانطباع الأول الذي يتركه الباحثون عن عمل لدى أرباب العمل، فتقول "نطلب منهم أن يحضروا معهم نسخة عن سيرتهم الذاتية، وابتسامة ومصافحة واثقة وسلوكاً إيجابياً ونشاطاً، ونطلب من طلابنا أن يجروا بحثاً حول أرباب العمل المشاركين (في المعرض)".

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)