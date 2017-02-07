كندا: توقع بعض التراجع في مبيعات السيارات الجديدة

يفيد تقرير صدر اليوم عن "سكوشا بنك" (Scotiabank)، أحد أكبر المصارف الكندية، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة الجديدة ستترك أثراً على مبيعاتها في كندا.

ويتوقع التقرير بالتالي تراجع إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في كندا من 1,95 مليون العام الماضي إلى 1,94 مليون العام الحالي.

ويقول الخبير الاقتصادي في "سكوشا بنك" كارلوس غوميس إن معدل سعر السيارة الجديدة في كندا ارتفع في النصف الثاني من عام 2016 بنسبة تتراوح بين 5% و6% مقارنة بما كان عليه في النصف الثاني من عام 2015، ويشير إلى أن هذا الارتفاع يفوق الارتفاع في معدل مداخيل الكنديين في الفترة نفسها.

وكان الارتفاع السنوي في معدل سعر السيارة الجديدة في كندا يتراوح بين 2% و3% سنوياً قبل ذلك، أي أقل من الارتفاع في معدل مداخيل المستهلكين.

وتشير آخر بيانات وكالة الإحصاء الكندية حول أسعار السيارات إلى أن معدل سعر سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة الجديدة بلغ نحواً من 38800 دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، أي بارتفاع يتجاوز الـ6% عن مستواه في الشهر نفسه من العام السابق، 2015.

(وكالة الصحافة الكندية)