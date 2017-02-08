ثلوج وأمطار جليديّة ومدارس مقفلة

أقفلت العديد من المدارس أبوابها اليوم في مونتريال وكيبيك وعدد من المقاطعات الأطلسيّة بعد ليلة تساقطت فيها الثلوج التي تحوّلت إلى أمطار جليديّة مع ارتفاع درجات الحرارة.

ففي مونتريال، أفيد عن هطول 10 مللّيمترات من الأمطار الجليديّة، وغرقت العديد من الشوارع اليوم تحت الوحول .

وكانت وزارة البيئة قد توقّعت منذ بعد ظهر أمس الثلاثاء هطول الأمطار الجليديّة.

ومن المتوقّع أن تصل الحرارة اليوم إلى 6 درجات مئويّة على أن تتراجع تدريجيّا لتصل إلى 15 مئويّة تحت الصفر يوم غد الخميس.

وأفيد عن إلغاء العديد من الحلات الجويّة وتأخير البعض الآخر من مطار ترودو في مونتريال نحو المقاطعات الأطلسيّة بصورة خاصّة.

الثلوج في مدينة ادمندستون في مقاطعة نيوبرنزويك © Radio-Canada/Bernard LeBel

وفي مدينة كيبيك، ساهمت الثلوج والرياح في سوء الرؤية وأقفلت العديد من المدارس أبوابها.

كما أقفلت العديد من المدارس أبوابها في مقاطعات نيوبرنزويك وجزيرة الأمير ادوارد ونوفا سكوشا.

وتسبّب الطقس الرّديء في عرقلة حركة النقل، ونصحت السلطات السائقين باعتماد الحذر والإبقاء على مسافة كبيرة نوعا ما بين السيّارات.

وتعمل الفرق المختصّة في مونكتون وهليفكس وفريدركتون على رفع الثلوج والجليد من الطرقات.

وتوقّعت وزارة البيئة سقوط 15 ستنيمترا من الثلج في نيوبرنزويك.

وكانت المقاطعة قد عانت على مدى أسبوعين من عاصفة جليديّة تسبّبت بانقطاع التيّار الكهربائيّ عن آلاف المشتركين.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا/ هيئة الإذاعة الكنديّة)