اوتاوا: نظام دفع الأجور والمشاكل المتراكمة

ما زالت الحكومة الكنديّة تواجه العديد من المشاكل مع نظام فينيكس الالكترونيّ لدفع مرتّبات موظّفي القطاع العام.

وكانت الحكومة قد انشأت مراكز دفع مؤقّتة لمعالجة المشاكل التي تسبّبت في تأخير دفع رواتب الموظّفين لبضعة أشهر الصيف الماضي.

وكشف تحقيق أجراه راديو كندا أنّ نحوا من 26 ألف موظّف تلقّوا مبالغ وصلت قيمتها إلى 70 مليون دولار عن طريق الخطأ.

وقال البعض منهم إنّهم غير قادرين على إعادة الأموال لأنّ الحكومة عاجزة عن تحديد القيمة المطلوب إعادتها.

ويقول أحد الموظّفين، أندرو كادّل إنّه يصرّ على إعادة 16 ألف دولار إضافيّة تلقّاها عن طريق الخطأ بسبب نظام فينيكس الالكترونيّ.

ولكنّ الحكومة قدّرت ب 3599 دولارا فقط المبلغ المتوجّب عليه إعادته.

واعتبر كادّل أنّ أسوأ ما في الأمر، هو أنّ البعض يتلقّى أموالا إضافيّة عن طريق الخطأ في حين لم يتلقّى الكثيرون رواتبهم بسبب ثغرات نظام الدفع الالكترونيّ.

وأكّدت جودي فوت وزيرة الخدمات العامّة والتموين أنّ الأولويّة هي للموظّفين الذين لم يتلقّوا رواتبهم.

وأشارت إلى أنّ الحكومة ستحدّد قيمة الأموال الإضافيّة المدفوعة خطأ عندما تتعامل مع هذه الحالات.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)