وزير النقل الكندي مارك غرنو (إلى اليمين) ورئيس شركة بومباردييه آلان بيلمار

وزير النقل الكندي مارك غرنو (إلى اليمين) ورئيس شركة بومباردييه آلان بيلمار
Photo Credit: سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة/CBC

اوتاوا: مساعدة ماليّة لشركة بومباردييه

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأربعاء 8 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قدّمت الحكومة الكنديّة مساعدة ماليّة بقيمة 372 مليون دولار لشركة بومباردييه الكنديّة للصناعات الثقيلة، لمساعدتها على تطوير برنامجي طائراتها من طراز سي سيريز وغلوبال 7آلاف.

وجاء الإعلان على لسان وزير الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصاديّة نافديب بينز.

وأوضح الوزير أنّ اوتاوا ستقدّم المساعدة على شكل قرض من دون فائدة، على مدى اربع سنوات للشركة:

ونستمع إلى ما يقوله الوزير نافديب بينز:

الاستثمار الذي أعلنه اليوم هو الحلّ الأفضل قال الوزير الكندي.

وأضاف بأنّ المساعدة تتيح المحافظة على الوظائف في كندا وتعزّز قدرات بومباردييه التنافسيّة.

وتخصّص الشركة ثلثي المبلغ لتطوير طائرات غلوبال 7000 والثلث الباقي لطائرات سي سيريز.

طائرة من طراز سي سيريز من إنتاج شركة بومباردييه

طائرة من طراز سي سيريز من إنتاج شركة بومباردييه © Bombardier

وكانت بومباردييه قد طلبت مساعدة ماليّة قدرها مليار دولار من اوتاوا لدعم برنامج طائراتها من طراز سي سيريز.

وجاء ذلك بعد أن قرّرت الحكومة الكيبيكيّة برئاسة فيليب كويار تقديم دعم مالي لبومباردييه بقيمة مليار دولار أميركيّ لمساعدتها على تطوير طائرات سي

سيريز.ورحّبت بومباردييه بالمساعدة الحكوميّة ونستمع إلى  ما قاله رئيسها ورئيس مجلس الإدارة آلان بيلمار:

يأتي هذا الدعم في الوقت المناسب وهو مستوى جيّد من الدعم نظرا لوضعنا الماليّ الحاليّ.

وأوضح أنّ الدعم يعطي الشركة المرونة اللازمة لتطوير التنمية والأبحاث.

وأضاف بأنّ أوضاع الشركة الماليّة تحسّنت منذ نحو سنة ونصف.

كما رحّبت حكومة كيبيك بالمساعدة الفدراليّة لبومباردييه ورأت فيها خطوة في الاتّجاه الصحيح.

وأكّد وزير النقل الفدراليّ مارك غارنو في حديث لتلفزيون راديو كندا أنّ الشركة طلبت مساعدة بقيمة مليار دولار قبل نحو سنة ونصف وأنّ تطوّرات عديدة حدثت خلال تلك الفترة وأضاف:

كانت هنالك بالدّرجة الأولى استثمارات مهمّة من قبل صندوق الودائع و الاستثمارات وأيضا من  قبل حكومة كيبيك التي استثمرت مشكورة مبلغا كبيرا.

وزير الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصاديّة نافديب بينز

وزير الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصاديّة نافديب بينز © PC/Adrian Wyld

كما ارتفعت محفظة طلبيّات الشركة مع طلبيّات من شركة الخطوط الجويّة الكنديّة آر كندا وشركة دلتا قال الوزير مارك غارنو.

وتابع مؤكّدا على أنّ مرحلة تطوير هذه الطائرات بالغة الأهميّة، كما أنّ بومباردييه أجرت إعادة هيكلة في العمق وتابع وزير النقل يقول:

اليوم، الشركة غير مهتمّة بالسيولة بل تتطلّع إلى المستقبل وإلى الابتكار والأبحاث والتنمية، ما يتناسب مع أولويّاتنا في الحكومة الفدراليّة.

ولهذا السبب، وقّعنا على اتّفاق مهمّ للاستثمار في الأبحاث والتنمية.

ولكن ماذا عن الانتقادات التي وجّهتها أحزاب المعارضة للحكومة، نظرا لأنّ الدعم الماليّ لبومباردييه ضئيل مقارنة بالدعم الذي حصل عليه قطاع صناعة السيّارات؟

يجيب وزير النقل الكندي مارك غارنو بأنّ القطاعين مختلفان والحاجات مختلفة ويتابع بالقول:

يشكّل مبلغ 372 مليون دولار أكبر استثمار للحكومة الفدراليّة في مجال البحث والتنمية، وهو أعلى من استثمار ال 350 مليون دولار الذي قدّمته عام 2005 للشركة.

وهو استثمار كبير لقطاع بالغ الأهميّة قال الوزير غارنو.

وتابع يقول إنّ بومباردييه كانت تحتاج في البداية إلى السيّولة. واليوم تغيّرت الأولويّات وأصبحت الشركة تركّز على تطوير طائراتها من طراز سي سيريز وغلوبال 7000 ذات القدرات التنافسيّة.

وأكّدت بومباردييه من جهتها أنّ الشراكة مع الحكومة تناسب تطلّعاتها.

واعرب الناطق باسم حكومة كيبيك هارولد فورتان عن أمله في أن يستمرّ التعاون بين بومباردييه واوتاوا لتطوير قطاع الصناعات الجويّة الكيبيكيّ.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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