35 مليون نسمة، عدد سكان كندا

كشفت مؤسسة إحصاءات كندا اليوم نتائج الاستفتاء السكاني الأخير الذي أفاد عن تخطي عدد سكان كندا الخمسة والثلاثين مليون نسمة، يسكن واحد وستون بالمئة منهم مقاطعتي أونتاريو ( %38,3 ) وكيبيك ( %23,2 ) .

وقد بلغت نسبة النمو السكاني واحد بالمئة سنويا ، وذلك بفضل الهجرة خاصة التي شكلت ثلثي نسبة النمو الديموغرافي.

واحتلت مقاطعة ألبرتا في وسط الغرب الكندي المرتبة الأولى من حيث نسبة النمو التي بلغت % 11,6 جراء الهجرة الداخلية.

بالمقابل ، وحدها مقاطعة نيو برنزويك في الشرق الكندي شهدت تراجعا في النمو السكاني بلغ %0,5 .

أما بالنسبة إلى مدينة مونتريال الكبرى، فقد تعدى عدد سكانها الأربعة ملايين نسمة أي نصف سكان المقاطعة

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية