الجمعية الوطنية تكرم ضحايا مسجد كيبيك

افتتحت الجمعية الوطنية في كيبيك أمس دورتها الشتوية بالوقوف دقيقة صمت تكريما لضحايا مسجد كيبيك ورفع رئيس الحكومة فيليب كويار وكافة أعضاء المجلس النيابي مذكرة تكريما لهم وقدم باسم الجمعية الوطنية التعازي لذوي الضحايا.وأعلن كويار أمام النواب "أن العيش المشترك هو أكثر من مجرد اصطلاح، هو عمليا القرارات التي نتخذها معا في مجلس النواب، هو حالة نفسية وطريقة عيش، هو أن نتحاور ونفهم بعضنا البعض وبخاصة أن نحترم الآخرين".

من جهته، قال زعيم المعارضة الرسمية، زعيم الحزب الكيبيكي الانفصالي جان فرانسوا ليزي: " أمام الفظاعة ، قمنا بما علمنا إياه آباؤنا وأمهاتنا: التماسك والتعاضد".

أما زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك فرانسوا لوغو فحيا الشعب الكيبيكي قائلا: " شعرت بفخر كبير وأنا أرى شعبنا يقف بثبات وكرامة لرفض العنف القاتل".

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية