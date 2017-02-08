خطاب لترودو الأسبوع المقبل في البرلمان الأوروبي ولقاء مع ميركل

يتوجه رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو الأسبوع المقبل إلى أوروبا حيث يلقي خطاباً في البرلمان الأوروبي ويجتمع بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وقال مكتب رئيس الحكومة إن ترودو سيلقي خطابه في البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبوغ الفرنسية يوم الخميس. وستكون المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس حكومة كندية في الخدمة خطاباً أمام نواب الاتحاد الأوروبي.

ويصوت البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل على المصادقة على الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل (AÉCG) بين كندا والاتحاد الأوروبي الذي تم التوقيع عليه في 30 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت في بروكسيل.

وبعد خطابه أمام البرلمان الأوروبي يجتمع رئيس الحكومة الكندية بالمستشارة الألمانية في برلين من أجل التباحث حول "الأولويات التجارية الجوهرية لكندا وألمانيا".

ويأتي هذا اللقاء بين ترودو وميركل، التي يعتبرها الكثيرون أكثر القادة الأوروبيين تأثيراً، في وقت يحاول فيه الاتحاد الأوروبي التأقلم مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب والسياسة الاقتصادية الحمائية التي تبدو عازمة على اتباعها.

(وكالة الصحافة الكندية)