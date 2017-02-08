شكوى برازيلية لدى منظمة التجارة العالمية احتجاجاً على قرض أوتاوا لـ”بومباردييه”

رفعت البرازيل اليوم شكوى أمام منظمة التجارة العالمية بعد أقل من 24 ساعة على إعلان حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا تقديم قرض بدون فائدة لعملاق الصناعات الجوية الكندي "بومباردييه" بقيمة 372,5 مليون دولار كندي.

وسيُضخ ثلث هذا المبلغ في برنامج الطائرات من فئة "سي" (CSeries)، فيما يذهب الثلثان الآخران إلى برنامج طائرات "غلوبال 7000" (Global 7000).

وتتهم البرازيل كندا بدعم قطاع الصناعات الجوية لديها. "نحن مقتنعون بأن بعض البرامج هي دعم (حكومي)"، قال مساعد وزير الخارجية البرازيلي للشؤون الاقتصادية، كارلوس كوزيندي، في حديث هاتفي مع وكالة الصحافة الكندية.

وكانت "بومباردييه" قد طلبت مساعدة مالية بقيمة مليار دولار أميركي من حكومة ترودو في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 في أعقاب تشكيلها بعد فوز الحزب الليبرالي في الانتخابات الفدرالية العامة.

وجاء هذا الطلب بعد أن قررت حكومة مقاطعة كيبيك ضخ مليار دولار أميركي في برنامج الطائرات من فئة "سي" بهدف مساعدة "بومباردييه" على إكمال تطوير هذه الطائرات وتسويقها. وحصلت "بومباردييه" على هذا المبلغ العام الفائت.

ويقع المقر الرئيسي لـ"بومباردييه" في مونتريال، العاصمة الاقتصادية لمقاطعة كيبيك وثانية كبريات المدن الكندية.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)