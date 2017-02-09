في الذكرى المئة والخمسين لأونتاريو: تركيز على أهمية المهاجرين

في وقت تثير فيه المراسيم الرئاسية للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الهجرة والإقامة في الولايات المتحدة والتي تمس بشكل خاص مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين، تحتل لاجئة سورية دخلت كندا العام الماضي صدر نشرة دعائية لمقاطعة أونتاريو تخليدا للذكرى المئة والخمسين للمقاطعة.

والدعاية التي سيتم بثها اعتبارا من اليوم عبر شبكات التلفزة تضع في صدارتها صورة مهاجر فييتنامي ورب عائلة من السكان الأصليين وأب وأم من أصول إفريقية ومولودهما الجديد بالإضافة لشاب من مثليي الجنس.

وأعلنت الحكومة أن المشاهد مستخلصة من حياة الأشخاص الموجودين في الصور الذين شاركوا في تحقيق الدعاية.

وأكّدت وزيرة السياحة إليانور مكماهون أن هذه الدعاية ستكون مصدر إلهام للناس.

يشار إلى أن الدعاية كانت قد أنتجت العام الماضي على أن تبث في وقت لاحق من هذه السنة غير أن حكومة الحزب الليبرالي بزعامة كاثلين وين قررت بثها في وقت مبكر للتذكير بالرسالة الإيجابية التي للنشرة انطلاقا من الأجواء الدولية الحالية.

(هيئة الإذاعة الكندية)