وزير المالية الكندي، بيل مورنو، مجيباً على سؤال في مجلس العموم (أرشيف).

وزير المالية الكندي، بيل مورنو، مجيباً على سؤال في مجلس العموم (أرشيف).
Photo Credit: CP / Adrian Wyld

مورنو في واشنطن بعد فريلاند للتباحث في شؤون الاقتصاد

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الخميس 9 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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يلتقي اليوم وزير المالية الكندي بيل مورنو في واشنطن كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما يجتمع مورنو بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ويلقي خطاباً في جامعة جورج تاون في العاصمة الأميركية.

وكانت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند قد اجتمعت أمس بنظيرها الأميركي ريكس تيلرسون في مقر وزارة الخارجية الأميركية في اليوم الثاني لزيارتها إلى واشنطن.

وقالت فريلاند أمس إنها أكدت أمام الساسة الأميركيين الذين اجتمعت بهم على معارضة كندا الشديدة لأي رسوم جديدة قد تفرضها الإدارة الأميركية على المستوردات من كندا. "إذا فرضتم علينا تعرفة، حضروا أنفسكم لتلقي المصير نفسه"، قالت لهم فريلاند.

وكانت فريلاند قد اجتمعت يوم الثلاثاء برئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان وعضويْ لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ جون ماكين وبوب كوركر.

(لو دوفوار / وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا)

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فئة إقتصاد، سياسة

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