تقرير عن صحة جرحى الاعتداء على مسجد كيبيك

نشر المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك على صفحته على موقع فيسبوك تقريرا حول صحة سعيد العماري وأيمن دربالي اللذين أصيبا خلال الاعتداء على مسجد كيبيك، وهما الجريحان الباقيان تحت العناية الفائقة في المستشفى.وأكد التقرير أن صحة سعيد العماري، وهو سائق سيارة أجرة من أصل مغربي ووالد لأربعة أطفال، "في تحسن مستمر وبدأ يتعرف إلى أقاربه ويحاول التحدث معهم".

أما الجريح الآخر، أيمن دربالي، فهو وضِع في غيبوبة اصطناعية وقد خضع لعملية جراحية يوم الثلاثاء الفائت، تكللت بالنجاح، وسيعمد الأطباء إلى انتشاله من الغيبوبة الأسبوع المقبل لمعرفة رد فعله على العملية وتقرير العلاجات اللازمة.

وكان أيمن دربالي، وهو مستشار في المعلوماتية من أصل تونسي، أصيب بخمس طلقات نارية خلال الاعتداء على المسجد، وهو أب لثلاثة أطفال.

يذكر أن الجرحى الثلاثة الآخرون خرجوا من المستشفى الأسبوع الماضي.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية