238 مليون دولار لمنشآت “جنرال إلكتريك للطيران” في كيبيك

أعلنت "جنرال إلكتريك للطيران" (GE Aviation) استثمار 238 مليون دولار في منشآتها لتصنيع قطع غيار محركات الطائرات في مدينة برومون في جنوب غرب مقاطعة كيبيك.

وجاء هذا الإعلان اليوم في منشآت الشركة الأميركية في برومون بحضور كل من رئيس الحكومة الليبرالية في كيبيك فيليب كويار ووزيرة الاقتصاد الكيبيكية دومينيك أنغلاد.

وتساهم حكومة كيبيك بـ12 مليون دولار من أصل القيمة الإجمالية للاستثمار على شكل مساعدة غير قابلة للاسترداد.

ويتيح هذا الاستثمار لـ"جنرال إلكتريك للطيران" إطلاق ثلاثة مشاريع في منشآت برومون، من ضمنها واحد لإصلاح محركات الطائرات، وإيجاد 115 وظيفة متخصصة جديدة إضافة إلى تثبيت الوظائف الـ200 الموجودة حالياً.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)