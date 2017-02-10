حذار الإفراط في استهلاك المشروبات الغازية

أكدت دراسة صادرة عن جامعة واترلو في أونتاريو أن الإفراط في استهلاك المشروبات الغازية ستكون له انعكاسات مدمرة على صحة الكندين.

وتوقعت الدراسة أن تتسبب تلك المشروبات خلال الخمسة والعشرين سنة المقبلة بأمراض تؤدي إلى وفاة ثلاثة وستين ألف شخص، كما ستكلف نظام الصحة مبلغ خمسين مليار دولار.

كما اعتبرت الدراسة أن لاستهلاك تلك المشروبات علاقة بثلاثة ملايين حالة بدانة ومليون حالة مرض السكري من الفئة 2 وأكثر من مئة ألف حالة إصابة بالسرطان وأربعين ألف إصابة بالجلطة الدماغية.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية