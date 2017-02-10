عاصفة ثلجية تضرب أونتاريو

أفادت وكالة الأرصاد الجوية الكندية عن هبوب عاصفة ثلجية ستضرب اليوم عدة مناطق في مقاطعة أونتاريو في وسط الشرق الكندي بما فيها كبرى المدن الكندية تورونتو. وحذرت السائقين من احتمال هبوب رياح قوية وانعدام الرؤية في بعض الأماكن ابتداء من بعد ظهر اليوم.

وجاء في التحذير: " أن ظروف قيادة السيارات ستكون صعبة جراء تراكم الثلوج واحتمال تحولها إلى جليد في الطرقات الفرعية".

من جهتها نصحت سلطات المطارات في المقاطعة المسافرين بالتدقيق في مواعيد إقلاع الطائرات قبل توجههم إلى مطار بيرسون الدولي في تورونتو.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يتوقف سقوط الثلج قبيل منتصف ليل اليوم.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية