كندا: 48 ألف وظيفة الشهر الفائت ومعدل البطالة يتراجع إلى 6,8%

أوجدت سوق العمل الكندية 48 ألف وظيفة جديدة في محصلة صافية الشهر الفائت، وتراجع معدل البطالة في البلاد بـ0,1 نقطة مئوية ليبلغ 6,8%، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وبالتالي تكون سوق العمل قد أوجدت 276 ألف وظيفة جديدة في محصلة صافية خلال فترة الـ12 شهراً المنتهية في كانون الثاني (يناير) الفائت.

ودحضت بيانات وكالة الإحصاء الصادرة اليوم توقعات خبراء الاقتصاد بأن سوق العمل ستفقد 10 آلاف وظيفة الشهر الفائت بعد إيجادها نحواً من 58 ألف وظيفة الشهر السابق، أي في كانون الأول (ديسمبر) 2016.

لكن معظم الوظائف الجديدة الشهر الفائت كانت بدوام جزئي، خلافاً لكانون الأول (ديسمبر) الفائت الذي ارتفع فيه عدد الوظائف بدوام كامل بـ81300 فيما تراجع عدد الوظائف بدوام جزئي بـ27600.

وعلى صعيد المقاطعات سجلت أسواق العمل مكاسب صافية في عدد الوظائف الجديدة الشهر الفائت في أونتاريو وبريتيش كولومبيا ونوفا سكوشا ونيوفاوندلاند ولابرادور، فيما سُجلت خسارة بعض الوظائف في نيو برونزويك (نوفو برونزويك) وحافظت أسواق العمل في المقاطعات الأخرى على ثباتها.

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)