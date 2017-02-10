جميلة بن حبيب

جميلة بن حبيب

” جميلة بن حبيب الشجاعة”

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الجمعة 10 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك

تحت عنوان: " جميلة بن حبيب الشجاعة" أشادت الكاتبة والمحررة في صحيفة لو جورنال دو مونتريال دونيز بوبارديه بموقف الناشطة جميلة بن حبيب في أعقاب الاعتداء على مسجد كيبيك. قالت:

جميلة بن حبيب هي الامرأة الأكثر شجاعة في كيبيك. فهذه الجزائرية من أب جزائري وأم قبرصية يونانية، ليست بحاجة إلى تلقي دروس من أي كان عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الديموقراطية في كندا.

ففي العام 1994 اضطرت إلى الهرب من الجزائر لأن ذويها كانوا مهددين بالموت على يد الجبهة الإسلامية للجهاد المسلح، وبعد بضع سنوات قضتها في فرنسا، انتقلت للإقامة في كيبيك. ومن يومها لا تنفك عن مكافحة الأصولية الإسلامية بشغف كبير وذكاء استثنائي ووعي كامل. وكان صوتها غداة الاعتداء على مسجد كيبيك ، الصوت الوحيد الذي تجرأ على انتقاد السياسيين الكيبيكيين الذين اعتبرت أنهم يتصرفون بانتهازية.

وتتابع دونيز بوبارديه: من سواها كان قادرا على كتابة ما يلي:" أخشى أن يكون زعماؤنا قد وضعونا في منطق جهنمي عبر تبنيهم أقوال رجال الدين. لقد شهدنا لحظة نادرة من أسلمة الديموقراطية بصورة مباشرة".

وفي تنديدها بإقدام رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار على قول "الله أكبر"، خلال تشييع ضحايا الاعتداء على المسجد،  وهي الصرخة التي يطلقها الجهاديون عند قيامهم بهجمات في باريس وبروكسيل وأورلاندو، كتبت على صفحتها على فيسبوك تقول: "يجب على السياسي عدم تكرير أقوال رجال الدين لأن رئيس الحكومة يمثل الكيبيكيين بكل تعددهم وتنوعهم،  عليه ألا ينسى أبدا معاني المبادئ الديموقراطية الكبيرة."

وتتابع بومبارديه: إن جميلة بن حبيب تعرض حياتها للخطر ، وهي تدرك ذلك . وهذه الامرأة، الزوجة والوالدة، تمتلك معرفة كبيرة بثقافتها الأصلية التي لطخها الإسلام المتطرف. وإذا كانت تواصل نضالها هذا فلأنها مؤمنة بعمق بقيم مجتمعنا الذي يبدو أن الكثيرين منا قد نسوها، وهي تعرف ثمن الحرية ومستعدة للتضحية بنفسها في سبيلها.

وللأسف، فإن خصومها، وهم كثر، لا يتوقفون عن التشهير بها وشتمها والإساءة لها، لكنها لا تتراج، لا بل بالعكس، فالانتقادات التي توجه إليها لا تزيدها إلا تصميما على تغليب العقل ونصرته.

إن جميلة بن حبيب تناضل من أجل كل الكيبيكيين الذين يرفضون الصمت والقلقين من محاولات توقيف كل الذين ينتقدون الإسلامية الدينية، قاتلة الحريات وموزعة الفتاوى وعدوة الإرث الإنساني .

جميلة بن حبيب، أنت مثال يحتذى من كل الكيبيكيين، تخلص دونيز بومبارديه مقالها في لو جورنال دو مونتريال

راديو كندا الدولي -   لو جورنال دو مونتريالاستمعوا

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك
كلمات مفتاحية
فئة مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

استمعوا إلينا

بلا حدوداستمعوا إلى برنامجنا الأسبوعي كل البرامج
اشتركوا في البودكاست اشتركوا في البودكاست (تيونز) تحميل أحدث بالادو
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
إقتصادبورصة تورونتو تغلق على سقف تاريخيصحة، مجتمعمنع النارجيلة والسيجارة الالكترونيةسياسة، مجتمعتحدّيات الخوض في مواضيع دقيقة في ظل ظروف دقيقةمجتمع" جميلة بن حبيب الشجاعة"إقتصادكندا: 48 ألف وظيفة الشهر الفائت ومعدل البطالة يتراجع إلى 6,8%مجتمععاصفة ثلجية تضرب أونتاريوصحةحذار الإفراط في استهلاك المشروبات الغازيةإقتصاد، سياسة238 مليون دولار لمنشآت "جنرال إلكتريك للطيران" في كيبيكدولي، سياسةسوريا: هل من آفاق لحل سلمي؟دولي، سياسةمنظمة العفو الدولية وإدانة سوريا

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية
Radio-canada.ca CBC.ca
Gerry Sklavounos déçoit l'opposition et embarrasse les libéraux« À ceux et celles que j’ai pu offenser malgré moi, je le regrette sincèrement » - SklavounosRéouverture de milliers d'enquêtes sur des agressions sexuelles en OntarioLes juristes de l'État se disent victimes du mépris des négociateursJustin Trudeau rencontrera Donald Trump à Washington lundiShinzo Abe en mission pour amadouer Donald TrumpArrestation d’un suspect en lien avec du vandalisme contre une mosquéeUn débat annulé pour ne pas offenser la communauté musulmaneDe nouveaux indices dans l’affaire du mystérieux ModiglianiLa Régie du logement rétablit discrètement son indice d'estimation de la hausse des loyers
Canada's economy added 48,000 jobs in JanuaryGirl, 16, among 4 arrested after French police seize explosivesGrad trips gone wild: 'It's absolutely deplorable what they allow on these trips'Trudeau should spend his diplomatic capital on Syria'Hunting is not about killing for me': Trophy hunter sees shooting big game as form of conservation'Check your ego': How to get a job in Alberta's recessionA full moon, an eclipse and a comet — all in one nightCensus results have good news for the ConservativesTrump changes tack and backs 'one China' policyEvery highway linking Lower Mainland to rest of B.C. closed, cars stranded