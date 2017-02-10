بورصة تورونتو تغلق على سقف تاريخي

أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) في بورصة تورونتو جلسة اليوم على سقف تاريخي بلغ مستواه 15729,12 نقطة، بارتفاع 111,82 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس و252,73 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، مرتفعاُ بالتالي بنسبة 1,63% هذا الأسبوع.

وأغلق الدولار الكندي الأسبوع على 76,42 سنتاً أميركياً، أي بارتفاع 0,32 سنت أميركي عن سعر إغلاقه أمس ولكن بتراجع 0,34 سنت أميركي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت.

وجاء ارتفاع الدولار الكندي اليوم مدفوعاً ببيانات سوق العمل التي جاءت أفضل بكثير من توقعات الخبراء، وأيضاً بارتفاع أسعار النفط.

ففي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم آذار (مارس) المقبل على 53,86 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,86 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس و0,03 دولار أميركي عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)