أرقام الأسبوع المنتهي في 11 – 02 – 2017

أرقام متفرّقة لفتت انتباهنا في برنامج أرقام الأسبوع من إعداد وتقديم سمير بدوي وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

ثلاثمئة محام ومحامية

ثلاثمئة محام ومحامية وقد يكون العدد أكبر وهم من المتطوعين الكنديين من الائتلاف القانوني عبر الحدود وهم سيتناوبون على الحضور إلى مطار بيرسون في تورنتو بين ثلاثة إلى خمسة يوميا لتقديم نصائحهم مجانا لمواطني الدول وعددها سبع دول غالبية مواطنيها من المسلمين التي استهدفتها المراسيم الرئاسية الأميركية للرئيس دونالد ترامب حول الإقامة والهجرة إلى الولايات المتحدة.

ومنذ التعليق المؤقت لتطبيق المرسوم التنفيذي للرئيس دونالد ترامب حول الإقامة والهجرة خف الضغط قليلا على هؤلاء المحامين المتطوعين لمساعدة من يحتاجون لنصائح قانونية من قبل هؤلاء المحامين.

مظاهرة في مطار جون كنيدي في نيويورك ضد القرارات المجحفة بحق المهاجرين © Andrew Kelly / Reuters

ويقول أندروو برووير المحامي المتطوع بهذا الخصوص:

إنها معركة قانونية ضد المرسوم الذي دخل حيز التطبيق في السابع والعشرين من يناير كانون الثاني الماضي ضد مواطني سبع دول هي سوريا والعراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

رقمي الثاني مئة وخمسون

الذكرى المئة والخمسون على ولادة مقاطعة أونتاريو وقد قررت حكومة المقاطعة بزعامة كاثلين وين بث منشورة دعائية تلفزيونية تبدأ اليوم تركز على أهمية المهاجرين في حياة المقاطعة وذلك في سياق ما يجري في الولايات المتحدة والقرارات بحق الهجرة والمهاجرين.

35 مليون نسمة

وتحديدا خمسة وثلاثون مليون ومئة وواحد وخمسون ألفا وسبعمئة وثمان وعشرون نسمة هو عدد سكان كندا بحسب آخر إحصاء سكاني نشرت نتائجه مؤسسة إحصاءات كندا أمس الأربعاء والذي أفاد عن تخطي عدد سكان كندا الخمسة والثلاثين مليون نسمة، يسكن واحد وستون بالمئة منهم مقاطعتي أونتاريو ( %38,3 ) وكيبيك ( %23,2 ) أي أن عدد سكان مقاطعة كيبيك يتراجع، بعد أن كانت نسبته 25 بالمئة ما يفقدها وزنا سياسيا مهما بالنسبة للكنديين الناطقين بالفرنسية الذين يشكلون غالبية سكان المقاطعة.

خارطة كندا © Radio-Canada

وعدد سكان كندا اليوم يوازي عشرة أضعاف عدد السكان عند تأسيس الكونفيديرالية الكندية عام 1867

وقد بلغت نسبة النمو السكاني واحد بالمئة سنويا ، وذلك بفضل الهجرة خاصة التي شكلت ثلثي نسبة النمو الديموغرافي.

واحتلت مقاطعة ألبرتا في وسط الغرب الكندي المرتبة الأولى من حيث نسبة النمو التي بلغت % 11,6 جراء الهجرة الداخلية.

بالمقابل ، وحدها مقاطعة نيو برنزويك في الشرق الكندي شهدت تراجعا في النمو السكاني بلغ %0,5 .

أما بالنسبة إلى مدينة مونتريال الكبرى، فقد تعدى عدد سكانها للمرة الأولى الأربعة ملايين نسمة أي نصف سكان المقاطعة.

معرض تورونتو للسيارات الجديدة (أرشيف) © Radio-Canada / Michel Bolduc

1,94 مليون.

هذا هو إجمالي عدد السيارات الجديدة التي ستُباع في كندا العام الحالي حسب توقعات "سكوشا بنك" (Scotiabank)، أحد أكبر المصارف الكندية.

فقد أفاد تقرير أصدره المصرف المذكور يوم الثلاثاء أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة الجديدة ستترك أثراً على مبيعاتها في كندا، وتوقع بالتالي تراجع إجمالي مبيعاتها من 1,95 مليون سيارة وشاحنة العام الماضي إلى 1,94 مليون العام الحالي.

ويقول الخبير الاقتصادي في "سكوشا بنك" كارلوس غوميس إن معدل سعر السيارة الجديدة في كندا ارتفع في النصف الثاني من عام 2016 بنسبة تتراوح بين 5% و6% مقارنة بما كان عليه في النصف الثاني من عام 2015، ويشير إلى أن هذا الارتفاع يفوق الارتفاع في معدل مداخيل الكنديين في الفترة نفسها.

وكان الارتفاع السنوي في معدل سعر السيارة الجديدة في كندا يتراوح بين 2% و3% سنوياً قبل ذلك، أي أقل من الارتفاع في معدل مداخيل المستهلكين.

وتشير آخر بيانات وكالة الإحصاء الكندية حول أسعار السيارات إلى أن معدل سعر سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة الجديدة بلغ نحواً من 38800 دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، أي بارتفاع يتجاوز الـ6% عن مستواه في الشهر نفسه من العام السابق، 2015.