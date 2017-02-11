تعرف على ماذا يقرأ مشاهيرالعالم؟

موقع " ريتر" يجمع لهواة القراءة قائمة الكتب المفضلة لدى مشاهير العالم وذلك في مختلف المجالات
ويتميز موقع
بإحصائه مقترحات القراءة لشخصيات رائدة في مجالات التقنية و الإعلامية و الصحة والسياسة والتجارة و الرياضة و الفن مثل بيل غايتز مؤسس مايكروسوفت(Microsoft) و ستيف جوبز مؤسس شركة ابل(Apple) ورجل الأعمال إيلون ماسك (Elon Musk) والفنان جاي زي.
Jay-Z
ويحتوي الموقع على تلخيص قصير للكتب المقترحة وسبب اختيارها من طرف المشاهير. ويمكن اشتراء الكتب مباشرة عبر رابط للمكتبة الالكترونية أمازون.
ِAmazon
ويمكن متابعة المشاهير بواسطة النقر على أيقونة
Fellow
للحصول على اقتراحات حديثة من قبل المشاهير الموجودين في موقع
Reaterاستمعوا
زبير الجازي
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