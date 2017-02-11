تعرف على ماذا يقرأ مشاهيرالعالم؟

موقع " ريتر" يجمع لهواة القراءة قائمة الكتب المفضلة لدى مشاهير العالم وذلك في مختلف المجالات

ويتميز موقع

Reater

بإحصائه مقترحات القراءة لشخصيات رائدة في مجالات التقنية و الإعلامية و الصحة والسياسة والتجارة و الرياضة و الفن مثل بيل غايتز مؤسس مايكروسوفت(Microsoft) و ستيف جوبز مؤسس شركة ابل(Apple) ورجل الأعمال إيلون ماسك (Elon Musk) والفنان جاي زي.

Jay-Z

ويحتوي الموقع على تلخيص قصير للكتب المقترحة وسبب اختيارها من طرف المشاهير. ويمكن اشتراء الكتب مباشرة عبر رابط للمكتبة الالكترونية أمازون.

ِAmazon

ويمكن متابعة المشاهير بواسطة النقر على أيقونة

Fellow

للحصول على اقتراحات حديثة من قبل المشاهير الموجودين في موقع

Reater

زبير الجازي