بلا حدود ليوم الأحد 12 – 02 – 2017



يتضمّن برنامج بلا حدود مجموعة من تقاريرنا الأسبوعيّة من إعداد وتقديم بيار أحمراني وفادي الهاروني، ويستضيف في هذه الحلقة الناشط الكندي السوري الأستاذ عماد الظواهرة، رئيس "المنتدى الديمقراطي السوري الكندي" والمدير العام لـ"منظمة مسار من أجل الديمقراطية والحداثة" في مونتريال.

السعي لتعزيز التبادل التجاري بين كندا ولبنان

منذ ربع قرن، تعمل غرفة التجارة والصناعة الكندية اللبنانية في مونتريال على خطين: الأول دعم المؤسسات التجارية اللبنانية لتطوير تعاملها في ما بينها وبين سائر المؤسسات الكندية، والثاني تعزير التبادل التجاري بين كندا ولبنان الذي لا يتعدى حاليا المئة مليون دولار، وهو طبعا مبلغ ضئيل بالمقارنة مع عدد أفراد الجالية اللبنانية في كندا.

للمزيد من المعلومات حول دور غرفة التجارة الكندية اللبنانية وما أنجزته وما تسعى إلى تحقيقه، أجرى بيار أحمراني حديثا هاتفيا مع رئيسها المنتخب مؤخرا الأستاذ يوسف بطرس.

زهور وشموع قرب المركز الإسلامي الثقافي في مدينة كيبيك تضامناً مع أسر الضحايا ومسلمي المدينة ومقاطعة كيبيك © Radio-Canada / Maxime Corneau

الهجوم الدامي على مسجد كيبيك: تحديات مواصلة الحياة لذوي الضحايا

لا تزال ارتدادات الهجوم المسلح على مسجد المركز الإسلامي الثقافي في مدينة كيبيك مساء الأحد ما قبل الأخير في طليعة الأخبار الكندية. والهجوم الذي اتُّهم شاب كيبيكي من أصول كندية فرنسية بتنفيذه أوقع ستة قتلى في صفوف المصلين وعدداً أكبر من الجرحى، وترك سبعة عشر يتيماً، غالبيتهم الساحقة من الأطفال، وست أرامل، وأناساً فقدوا ابناً أو أخاً أو صديقاً عزيزاً، عدا عن أضرار معنوية بالغة.

وشهدت مدينتنا مونتريال وكيبيك على التوالي يوميْ الخميس والجمعة من الأسبوع الفائت مراسم تشييع الضحايا بحضور آلاف المواطنين وحشد من كبار المسؤولين، على رأسهم رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو ورئيس حكومة كيبيك فيليب كويار.

وبعد التعاطف الشعبي والرسمي الشديد مع أسر الضحايا ومسلمي مقاطعة كيبيك بصورة عامة الأسبوع الفائت، تستأنف الحياة الطبيعية دورتها، وقد يشعر أهالي الضحايا أكثر من ذي قبل بعمق الجرح وفداحة الخسارة ووحشية الفراغ التي يتركها رحيل الزوج والأب والشقيق والابن والصديق.

ما هي الاضطرابات التي قد يعانيها أهالي الضحايا وكيف يمكن مواجهتها؟ فادي الهاروني طرح السؤال على عالمة النفس داليا الشافعي مصطفى في كالغاري، كبرى مدن ألبرتا في غرب كندا. والسيدة الشافعي مصطفى متخصصة في علم النفس الإرشادي (Counseling Psychology) وتعد رسالة دكتوراه في علوم التنمية البشرية والقيادة وتطوير الذات (Leadership Policy and Change).