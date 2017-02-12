من اليسار، ميْ أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

من اليسار، ميْ أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
Photo Credit: RCI

بلا حدود ليوم الأحد 12 – 02 – 2017

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الأحد 12 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك


يتضمّن برنامج بلا حدود مجموعة من تقاريرنا الأسبوعيّة من إعداد وتقديم بيار أحمراني وفادي الهاروني، ويستضيف في هذه الحلقة الناشط الكندي السوري الأستاذ عماد الظواهرة، رئيس "المنتدى الديمقراطي السوري الكندي" والمدير العام لـ"منظمة مسار من أجل الديمقراطية والحداثة" في مونتريال.

السعي لتعزيز التبادل التجاري بين كندا ولبنان

منذ ربع قرن، تعمل غرفة التجارة والصناعة الكندية اللبنانية في مونتريال على خطين: الأول دعم المؤسسات التجارية اللبنانية لتطوير تعاملها في ما بينها وبين سائر المؤسسات الكندية، والثاني تعزير التبادل التجاري بين كندا ولبنان الذي لا يتعدى حاليا المئة مليون دولار، وهو طبعا مبلغ ضئيل بالمقارنة مع عدد أفراد الجالية اللبنانية في كندا.

للمزيد من المعلومات حول دور غرفة التجارة الكندية اللبنانية وما أنجزته وما تسعى إلى تحقيقه، أجرى بيار أحمراني حديثا هاتفيا مع رئيسها المنتخب مؤخرا الأستاذ يوسف بطرس.

زهور وشموع قرب المركز الإسلامي الثقافي في مدينة كيبيك تضامناً مع أسر الضحايا ومسلمي المدينة ومقاطعة كيبيك

زهور وشموع قرب المركز الإسلامي الثقافي في مدينة كيبيك تضامناً مع أسر الضحايا ومسلمي المدينة ومقاطعة كيبيك © Radio-Canada/Maxime Corneau

الهجوم الدامي على مسجد كيبيك: تحديات مواصلة الحياة لذوي الضحايا

لا تزال ارتدادات الهجوم المسلح على مسجد المركز الإسلامي الثقافي في مدينة كيبيك مساء الأحد ما قبل الأخير في طليعة الأخبار الكندية. والهجوم الذي اتُّهم شاب كيبيكي من أصول كندية فرنسية بتنفيذه أوقع ستة قتلى في صفوف المصلين وعدداً أكبر من الجرحى، وترك سبعة عشر يتيماً، غالبيتهم الساحقة من الأطفال، وست أرامل، وأناساً فقدوا ابناً أو أخاً أو صديقاً عزيزاً، عدا عن أضرار معنوية بالغة.

وشهدت مدينتنا مونتريال وكيبيك على التوالي يوميْ الخميس والجمعة من الأسبوع الفائت مراسم تشييع الضحايا بحضور آلاف المواطنين وحشد من كبار المسؤولين، على رأسهم رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو ورئيس حكومة كيبيك فيليب كويار.

وبعد التعاطف الشعبي والرسمي الشديد مع أسر الضحايا ومسلمي مقاطعة كيبيك بصورة عامة الأسبوع الفائت، تستأنف الحياة الطبيعية دورتها، وقد يشعر أهالي الضحايا أكثر من ذي قبل بعمق الجرح وفداحة الخسارة ووحشية الفراغ التي يتركها رحيل الزوج والأب والشقيق والابن والصديق.

ما هي الاضطرابات التي قد يعانيها أهالي الضحايا وكيف يمكن مواجهتها؟ فادي الهاروني طرح السؤال على عالمة النفس داليا الشافعي مصطفى في كالغاري، كبرى مدن ألبرتا في غرب كندا. والسيدة الشافعي مصطفى متخصصة في علم النفس الإرشادي (Counseling Psychology) وتعد رسالة دكتوراه في علوم التنمية البشرية والقيادة وتطوير الذات (Leadership Policy and Change).

استمعوا

FacebookTwitterGoogle+PinterestWeChatEmailPrintشارك
كلمات مفتاحية ، ، ،
فئة إقتصاد، صحة، مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

استمعوا إلينا

بلا حدوداستمعوا إلى برنامجنا الأسبوعي كل البرامج
اشتركوا في البودكاست اشتركوا في البودكاست (تيونز) تحميل أحدث بالادو
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
إقتصاد، صحة، مجتمعبلا حدود ليوم الأحد 12 - 02 - 2017انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيتتعرف على ماذا يقرأ مشاهيرالعالم؟أرقام الأسبوع، إقتصاد، دولي، سياسة، مجتمعأرقام الأسبوع المنتهي في 11 - 02 - 2017إقتصاد، سياسة، عرض الصحف، مجتمعتعليقات الصحف للأسبوع المنتهي في 11 - 02 - 2017إقتصادبورصة تورونتو تغلق على سقف تاريخيصحة، مجتمعمنع النارجيلة والسيجارة الالكترونيةسياسة، مجتمعتحدّيات الخوض في مواضيع دقيقة في ظل ظروف دقيقةمجتمع" جميلة بن حبيب الشجاعة"إقتصادكندا: 48 ألف وظيفة الشهر الفائت ومعدل البطالة يتراجع إلى 6,8%مجتمععاصفة ثلجية تضرب أونتاريو

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية
Radio-canada.ca CBC.ca
Gerry Sklavounos déçoit l'opposition et embarrasse les libéraux« À ceux et celles que j’ai pu offenser malgré moi, je le regrette sincèrement » - SklavounosRéouverture de milliers d'enquêtes sur des agressions sexuelles en OntarioLes juristes de l'État se disent victimes du mépris des négociateursJustin Trudeau rencontrera Donald Trump à Washington lundiShinzo Abe en mission pour amadouer Donald TrumpArrestation d’un suspect en lien avec du vandalisme contre une mosquéeUn débat annulé pour ne pas offenser la communauté musulmaneDe nouveaux indices dans l’affaire du mystérieux ModiglianiLa Régie du logement rétablit discrètement son indice d'estimation de la hausse des loyers
WWII bomb is defused after 75,000 people evacuated in GreeceAlec Baldwin reprises Trump role as SNL host, but Melissa McCarthy steals the show againTrudeau is the 3rd leader hosted by Trump: Here's how the first 2 meetings wentTop 10 political statements at the Grammys'Unstoppable?' New device claims it can break Netflix border blocksU.S. needs to be 'much more vigilant' to stem flow of asylum seekersMilitary chaplain adds adviser for Indigenous soldiersPre-clearance bill would give U.S. border agents power to search and detain Canadians on Canadian soilFounders of law firm at centre of Panama Papers arrested in separate caseNorth Korea test-fires missile, apparently challenging Trump