كندا: ألبرتا تسمح للممرضات المحترفات بتوفير المساعدة الطبية على الموت

أعطت حكومة مقاطعة ألبرتا الإذن للممرضات المحترفات بتوفير المساعدة الطبية على الموت. وتعد البرتا أول مقاطعة كندية تعتمد هذا الاجراء.

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موقف أساقفة كندا من المساعدة الطبيّة على الموت

تناولت صحيفة لودوفوار الدعوة التي وجّهها بعض الأساقفة في كندا لحرمان الأشخاص الذين يستفيدون من المساعدة الطبيّة على الموت من الجنازة الدينيّة.

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ثغرة خطيرة في مشروع القانون سي 14

تناولت الصحافيّة اريان كرول في تعليق في صحيفة لابريس موضوع المساعدة الطبيّة على الموت ومشروع القانون سي 144 الذي وضعته الحكومة الفدراليّة بهذا الشأن. تقول الصحيفة إنّ مشروع القانون دستوري ربّما ولكنّه غير مُرْضِ.

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77% من كنديّي المقاطعات الأطلسية مع قانون المساعدة الطبية على الموت

يفيد استطلاع أجرته شركة "كوربوريت ريسيرش أسوشييتس" (Corporate Research Associates) أن77% من سكان مقاطعات كندا الأطلسية يؤيدون المساعدة الطبية على الموت، مقابل 16% يعارضونها و7% لم يعطوا رأيهم في الموضوع، كما أفاد اليوم موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية).

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كيبيك: 128 شخصا حصلوا على المساعدة الطبيّة على الموت

بعد ستّة اشهر على دخول قانون المساعدة الطبيّة على الموت في كيبيك حيّز التطبيق، أفادت معلومات جمعها راديو كندا أنّ 1288 شخصا حصلوا على هذه المساعدة في المقاطعة.

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