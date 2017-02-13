رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب

وصل رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو اليوم إلى واشنطن ليجتمع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ومن المتوقع أن يحتل الملف الاقتصادي جانبا هاما من المحادثات على أن يناقش الزعيمان أيضا ملفات أخرى ذات أهمية بالنسبة للطرفين.

يشار إلى أن من بين الملفات التي سيناقشها الزعيمان ملف البيئة والحدود واللاجئين وإعادة التفاوض حول ملف اتفاق التبادل التجاري الحر الأميركي الشمالي (نافتا) الذي مضى عليه ما يقرب من عشرين عاما وتصر الإدارة الأميركية الجديدة على إعادة التفاوض بشأنه.

هذا وسيعقد اجتماع يجمع الزعيمين بمفردهما على أن يليه اجتماع بين ممثلي الجانبين مع الإشارة إلى أن ترودو يصطحب معه وزراء الخارجية والدفاع والأمن العام والاقتصاد للمشاركة في المفاوضات مع الجانب الأميركي.

ويشارك جوستان ترودو ودونالد ترامب في مائدة مستديرة حول دور المرأة في مجال الأعمال.

وكان أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المستوى الاقتصادي ستيفن شوارزمن قد التقى عددا من المسؤولين في الحكومة الكندية الشهر الماضي في كالغاري وأعرب عن اعتقاده بأن الأمور ستجري بشكل جيد بالنسبة لكندا.

على الصعيد العسكري يتوقع مراقبون أن يطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو أن ترفع كندا من حجم إنفاقها العسكري إذ تخصص كندا ما نسبته 1% من ناتجها الداخلي الاجمالي للدفاع في وقت يخصص فيه باقي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي 2% من ناتجها الداخلي الإجمالي.

(هيئة الإذاعة الكندية)