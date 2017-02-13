ترودو وترامب يؤكدان على “العلاقة الاستثنائية” بين بلديْهما

أكد اليوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضيفه رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو على "العلاقة الاستثنائية" التي تربط بلديْهما.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الزعيمان في واشنطن التي وصلها اليوم ترودو على رأس وفد وزاري رفيع.

ويرافق رئيسَ الحكومة الليبرالية في أوتاوا في زيارته الأولى إلى واشنطن بعد وصول ترامب إلى السلطة فيها وزيرةُ الخارجية كريستيا فريلاند ووزراءُ الدفاع والمالية والسلامة العامة، هارجيت سجّان وبيل مورنو وورالف غودال على التوالي. وكان سجّان وفريلاند ومورنو قد زاروا واشنطن تباعاً الأسبوع الماضي.

وأكد كل من ترودو وترامب خلال المؤتمر الصحافي على أهمية العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة التي تعود بالنفع على كلا البلديْن.

وقبيْل بدء المؤتمر الصحافي أصدر الطرفان إعلاناً أكدا فيه على أولياتهما المشتركة وذكرا فيه أن اللقاء الثنائي الأول بين ترودو وترامب جرى بصورة جيدة.

"الولايات المتحدة محظوظة جداً بأن يكون لها جار مثل كندا"، قال الرئيس الأميركي.

"ما من جيران آخرين في العالم مرتبطين بشكل أساسي كما هي حالنا"، قال رئيس الحكومة الكندية.

لكن الزعيميْن لم يخفيا الخلاف في وجهات النظر بينهما في ملف الهجرة واللجوء والأمن الحدودي.

ورداً على سؤال ألمح ترامب إلى رغبته في إدخال بعض التعديلات على اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية ("نافتا" NAFTA)، لافتاً إلى أنه يعتبر العلاقات التجارية مع المكسيك غير منصفة لبلاده.

ويضم اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ودخل حيز التنفيذ عام 1994.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)