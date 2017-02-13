عدد الكنديين المستثمرين في الأنظمة المسجلة للادخار التقاعدي في تراجع ثابت

سجل عدد الكنديين في عز عطاءاتهم الذين يستثمرون في الأنظمة المسجلة للادخار التقاعدي (Régimes enregistrés d'épargne-retraite) تراجعاً ثابتاً بين عاميْ 2000 و2013 حسب تقرير صدر اليوم عن وكالة الإحصاء الكندية.

فقد تراجع عدد الكنديين المتراوحة أعمارهم بين 25 و54 عاماً الذين استثمروا في هذه الأنظمة (المعروفة اختصاراً بالإنكليزية بـRRSP) من 5 ملايين عام 2000 إلى 4,2 ملايين عام 2013، أي أن نسبة التراجع بلغت 16%.

وتراجعت القيمة الإجمالية للمبالغ المستثمرة في هذه الأنظمة خلال الفترة المشار إليها بنسبة 26,5%، مع أخذ عامل التضخم بالاعتبار.

وأظهر التقرير أن اثنيْن من بين أكبر التراجعات في هذه الاستثمارات سُجلا عاميْ 2008 و2009، أي بالتزامن على التوالي مع الأزمة المالية العالمية وبدء العمل بحساب التوفير المُعفى من الضريبة (Tax-Free Savings Account).

ويتيح النظام المسجل للادخار التقاعدي لمن يعمل لقاء أجر مادي أن يستثمر سنوياً مبلغاً من المال، يُحتسب حده الأقصى استناداً إلى مدخوله خلال العام السابق، في حساب مُعفى من الضريبة، وذلك حتى بلوغه سن الـ71.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)