رسائل ترحيب بتشييد مسجد في إدمنتون

علّق عشرات المواطنين رسائل دعم وترحيب على السياج المعدني للمسجد الجديد الذي يتم بناؤه في شيروود بارك في ضاحية إدمنتون، عاصمة مقاطعة ألبرتا في وسط الغرب الكندي.

وكانت المواطنة الكندية ليزا سليوكا أطلقت المبادرة في أعقاب الاعتداء على مسجد كيبيك. وقالت اليوم إنها " فوجئت بنجاح هذه المبادرة وانتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي ، وأنا سعيدة جدا برد فعل سكان المنطقة".

وقامت ليزا سليوكا بوضع طاولات وأوراق وقرطاسية في تصرف المارة الذين يرغبون بتعليق رسالة على سياج المسجد .

هذا وأكدت ليزا سليوكا أن القيمين على بناء المسجد اتصلوا بها لشكرها على هذه المبادرة .

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية