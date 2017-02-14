انتهت واحدة لتبدأ أخرى

أفادت الأرصاد الجوية الكندية عن هبوب عاصفة ثلجية جديدة في مونتريال ابتداء من مساء اليوم بعد انتهاء عاصفة الأمس التي تركت حوالي ثلاثين سنتمترا من الثلوج في مونتريال واعتبرت أهم عاصفة ثلجية هذه السنة.

بالمقابل انتهت صباح اليوم العاصفة الثلجية الكبيرة التي ضربت مقاطعات الشرق الكندي المطلة على الأطلسي والتي خلفت حوالي ثمانين سنتمترا من الثلوج في بعض المناطق وتسببت بإقفال المدارس والجامعات وعدد من الشوارع والطرقات وتعطيل السير وتأجيل أو إلغاء الرحلات الجوية ، وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق بينما ما زالت مستمرة في جزيرة الأمير إدوار وشمال مقاطعة نوفا سكوشيا.

وكما في أقصى الشرق كذلك في وسط الشرق حيث بلغت كمية الثلج المتساقط على العاصمة الفيديرالية أوتاوا وضواحيها ثلاثين سنتمترا.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية