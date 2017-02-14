براد وال يرحب بنتائج اللقاء بين جوستان ترودو ودونالد ترامب

أعرب رئيس حكومة مقاطعة سسكتشوان براد وال عن ترحيبه بنتائج اللقاء الذي جمع يوم أمس في واشنطن رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو والرئيس الأميركي دونالد ترامب معربا عن اطمئنانه للتصريحات التي أدلى بها ترامب عن أن إعادة التفاوض حول اتفاق التبادل التجاري الحر لأميركا الشمالية (نافتا) لن تمس كندا إلا قليلا.

وأكد وال أن رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو دافع بشكل جيد عن المصالح الكندية خلال لقائه مع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب وممثلين عن الإدارة الأميركية.

وأعرب وال عن ارتياحه حول ما يتعلق باتفاق التبادل التجاري الحر الأميركي الشمالي على اعتبار أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصر على إعادة النظر بشأن هذا الاتفاق خصوصا مع المكسيك وأن التعديلات التي ستتناول الشراكة مع كندا ستكون طفيفة.

يشار إلى أن براد وال أعرب عن رغبته بالتوجه إلى واشنطن في شهر إبريل نيسان المقبل على أمل لقاء مسؤولين من الإدارة الأميركية الجديدة ويعتزم في تلك المناسبة التنويه بمنتجات المقاطعة مثل النفط والفحم والفولاذ التي ستستخدم لاحقا في مشروع أنابيب النفط كيستون XL

كما أعلن وال أنه سيقوم بزيارة مصانع الانتاج الزراعي في المقاطعة للتنويه بالزراعة في سسكتشوان.

(هيئة الإذاعة الكندية)