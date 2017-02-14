عيد مار مارون: الموارنة بين الأمس واليوم

احتفلت الطائفة المارونية أمس الأول بعيد شفيعها ومؤسسها القديس مارون حيث أقام راعي الطائفة في كندا المطران بول مروان تابت قداسا احتفاليا في كاتدرائية الموارنة في مونتريال، وتضمنت المناسبة تكريسا لذخيرة القديس مارون على مذبح جديد من خشب الأرز، بمبادرة من المطران تابت

المذبح المصنوع من خشب الأرز © طوني فاكس

وقد شارك في الذبيحة راعي ابرشية البترون المارونية سيادة المطران منير خير الله. كما شارك في القداس كاردينال مدينة كيبيك والقاصد الرسولي وحشد من الأساقفة والكهنة والرهبان، بحضور رسميين تتقدمهم وزيرة التراث الكندي ميلاني جولي وقنصل لبنان العام في مونتريال الأستاذ فادي زيادة.

جانب من الحضور الرسمي © طوني فاكس

عظة القداس ألقاها المطران منير خيرالله وركز خلالها على مراحل تواجد الموارنة الثلاث: المرحلة الروحية، المرحلة التأسيسية والمرحلة الوطنية السياسية، وهو يفصلها لنا في حديث هاتفي أجريته معه:استمعوا