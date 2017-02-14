جوستان ترودو ودونالد ترامب: ثبات في المواقف وتجنب الانتقاد في مجال الهجرة

الاقتصاد والرهانات الأمنية كانت في صلب المناقشات التي جرت يوم أمس خلال الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو لواشنطن منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسدة الرئاسة في الولايات المتحدة.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك بين الزعيمين أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يفضل إدخال تعديلات طفيفة على الشق الكندي الأميركي من اتفاق التبادل التجاري الحر لأميركا الشمالية (نافتا)

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصافح رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو قبل المؤتمر الصحافي المشترك © PC / La Presse canadienne/Associated Press/Pablo Martinez Monsivais

وفي باب المجاملات واللياقة يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب:

ستكون لنا علاقات عظيمة مع كندا لا بل قد تكون أفضل مما كانت عليه سابقا

من جهته أكّد رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو على عمق العلاقات الكندية مع الولايات المتحدة التي كانت السبب في نجاح البلدين فيقول:

الحفاظ على علاقات اقتصادية راسخة بين بلدينا هو الأساس لنجاحنا المشترك

أما في ما يتعلق باتفاق التبادل التجاري الحر لأميركا الشمالية الذي مضى عليه ما يقرب من عشرين عاما ويرغب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب إدخال تعديلات عليه بشكل لا يضر بكندا فيقول مطمئنا ضيفه الكندي:

سنجري تعديلات تكون لمصلحة البلدين. إن الوضع أقل تعقيدا مما هو عليه الحال مع المكسيك. نرغب أن تكون التجارة مع المكسيك أكثر إنصافا. إن علاقتنا مع كندا رائعة وسنسير قدما لتحسينها.

ويأتي تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار اللهجة التي غلبت على التصريح المشترك الذي سبق المؤتمر الصحافي.

وكان الزعيمان قد اتفقا على تشجيع النمو الاقتصادي لكلا الجانبين مع التركيز على هدف مشترك وهو تحسين مصير الطبقة المتوسطة.

هيئة الإذاعة الكندية في التقرير التالي:

(هيئة الإذاعة الكندية/راديو كندا الدولي)