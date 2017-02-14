تسريح نصف عمال “منتجات نورساسك الحرجية” في ساسكاتشيوان

قامت منشرة أخشاب "منتجات نورساسك الحرجية" (NorSask Forest Products) في ميدو ليك (Meadow Lake) في وسط غرب مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا بتسريح 65 عاملاً من أصل 130 يعملون لديها بسبب حريق اندلع فيها قبل شهر.

ففي 12 كانون الثاني (يناير) الفائت اندلع حريق في قسم من المنشرة تُفصل فيه قشور الأشجار عن أخشابها. وتسببت الأضرار الناجمة عن الحريق في جعل المنشرة تعمل بنسبة 25% فقط من طاقتها.

وكانت المنشرة تعمل قبل الحريق بطاقتها الإجمالية وتنتج أخشاباً تُستخدم بصورة رئيسية في بناء المنازل. وكانت تصدر 60% من إنتاجها إلى السوق الأميركية.

وتأمل المنشرة في أن تستعيد طاقتها الإنتاجية بشكل كامل في آب (أغسطس) المقبل.

ومنشرة "منتجات نورساسك الحرجية" مملوكة من قبل المجلس القبلي لميدو ليك (Meadow Lake Tribal Council) وهي من أكبر مناشر الأخشاب التي يملكها السكان الأصليون في كندا.

(سي بي سي / راديو كندا)