إضراب الطلاب في كيبيك عام 2012 يوفر على الطالب الجامعي 1465 دولاراً في السنة

خلصت دراسة لمعهد الأبحاث والمعلومات الاجتماعية الاقتصادية (Institut de recherches et d’informations socioéconomiques – IRIS) في مونتريال إلى أن إضراب الطلاب الكيبيكيين عام 2012 يتيح للطالب الجامعي بدوام كامل توفير 1465 دولاراً في السنة.

وجاء في الدراسة أنه لو أقدمت آنذاك حكومة جان شاريه الليبرالية في المقاطعة على زيادة الأقساط الدراسية وفقاً لما كانت تنوي فعله لبلغ القسط الجامعي لطالب دوام كامل 3793 دولاراً السنة الحالية. لكن بفضل إضراب الطلاب يبلغ القسط الجامعي نفسه 2328 دولاراً حالياً، يقول الباحث فيليب هورتو الذي أعد الدراسة المذكورة.

ويقول هورتو إن الإضراب الطلابي عام 2012 حقق هدفيْه، وهما منع زيادة الأقساط الدراسية وتعزيز منالية التعليم الجامعي.

(وكالة الصحافة الكندية)