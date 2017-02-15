حوستان ترودو وسط مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أواخر عام 2016 للتوقيع على مشروع الاتفاق

حوستان ترودو وسط مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أواخر عام 2016 للتوقيع على مشروع الاتفاق
Photo Credit: Reuters / Francois Lenoir

البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق مع كندا مع وصول ترودو إلى أوروبا

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الأربعاء 15 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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وافق البرلمان الأوروبي اليوم على اتفاق التبادل التجاري الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي CETA المثير للجدل الذي سيدخل حيز التطبيق مؤقتا اعتبارا من مطلع شهر مارس آذار المقبل بانتظار مصادقة برلمانات الدول المعنية عليه .

يشار إلى أن هذا الاتفاق الذي سيلغي التعرفات الجمركية بنسبة تصل إلى حدود 99% على البضائع بين الجانبين أقر بنسبة 59% من الأصوات

وصوت لصالح الاتفاق 408 نواب اوروبيون مقابل 254 ما يفتح الباب أمام مسيرة التصديق الدقيقة عليه من قبل الدول الأعضاء.

يذكر أن الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل يجمع بين 35 مليون مستهلك كندي و500 مليون مستهلك أوروبي.

وفي سياق متصل يصل رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو إلى أوروبا بعد زيارته الرسمية للولايات المتحدة ليلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي يوم غد الخميس ينوه فيه بمزايا اتفاق التبادل التجاري الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي.

يتوجه ترودو بعد ذلك إلى ألمانيا للاجتماع بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

(هيئة الإذاعة الكندية)

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