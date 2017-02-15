البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق مع كندا مع وصول ترودو إلى أوروبا

وافق البرلمان الأوروبي اليوم على اتفاق التبادل التجاري الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي CETA المثير للجدل الذي سيدخل حيز التطبيق مؤقتا اعتبارا من مطلع شهر مارس آذار المقبل بانتظار مصادقة برلمانات الدول المعنية عليه .

يشار إلى أن هذا الاتفاق الذي سيلغي التعرفات الجمركية بنسبة تصل إلى حدود 99% على البضائع بين الجانبين أقر بنسبة 59% من الأصوات

وصوت لصالح الاتفاق 408 نواب اوروبيون مقابل 254 ما يفتح الباب أمام مسيرة التصديق الدقيقة عليه من قبل الدول الأعضاء.

يذكر أن الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل يجمع بين 35 مليون مستهلك كندي و500 مليون مستهلك أوروبي.

وفي سياق متصل يصل رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو إلى أوروبا بعد زيارته الرسمية للولايات المتحدة ليلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي يوم غد الخميس ينوه فيه بمزايا اتفاق التبادل التجاري الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي.

يتوجه ترودو بعد ذلك إلى ألمانيا للاجتماع بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

(هيئة الإذاعة الكندية)