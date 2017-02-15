مرسوم ترامب ضد الهجرة يدفع مدارس كندية لإلغاء رحلات للولايات المتحدة

قرر المجلس المدرسي لمنطقة أوتاوا كارلتون عدم تنظيم رحلات مدرسية جديدة للولايات المتحدة حتى إشعار آخر مخافة أن يرفض دخول تلامذة يحملون جوازات سفر من الدول التي استهدفها المرسوم الرئاسي حول الهجرة أراضي الولايات المتحدة الأميركية.

وصرحت لورا مارش المديرة المساعدة للمجلس المذكور أنها طلبت من مديري المدارس تعليق الرحلات الجديدة التي كان مخططا لها نحو الولايات المتحدة.

يشار إلى الرحلات التسع التي كانت ضمن المخطط الحالي ستبقى سارية المفعول في حال موافقة أهل التلاميذ عليها.

من جهته أكّد الناطق باسم المجلس سكوت سمانتلبوري أن في سلم أولويات المجلاس أمن وسلامة التلاميذ.

يشار إلى أن المرسوم الرئاسي التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمنع ولمدة تسعين يوما دخول مواطني سبع دول هي سوريا والعراق والصومال وإيران واليمن والسودان وليبا الولايات المتحدة مع الإشارة إلى أن الحظر المذكور تم تعليق تطبيقه من قبل محاكم أميركية.

وكان ترامب قد أعرب عن عزمه توقيع مرسوم جديد حول الهجرة واللجوء.

(هيئة الإذاعة الكندية)