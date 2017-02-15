مونتريال: أفضل مدينة جامعية في العالم

احتلت مدينة مونتريال المرتبة الأولى في تصنيف أفضل المدن الجامعية في العالم، في دراسة أعدتها مؤسسة "كواكارالي سايموندز" شملت مئة مدينة يفضلها الطلاب. كما حلت مدينة فانكوفر الكندية في المرتبة العاشرة.

وأشارت المؤسسة إلى كون مونتريال استفادت من النهضة الاقتصادية وتوقعات النمو للعام 2027 بعد فترة من الركود سادت خلال السنوات الأخيرة

واعتبرت الدراسة أن مونتريال هي " المدينة الأكثر ذكاء" جراء تطور صناعة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي.

وكانت باريس احتلت المرتبة الأولى طوال السنوات الخمس الأخيرة

ترتيب أفضل المدن الجامعية في العالم:

1- مونتريال

2- باريس

3- لندن

4- سيول

5- ميلبورن

6- برلين

7- طوكيو

8- بوسطن

9- ميونيخ

10- فانكوفر

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية