باقات الزهور أمام مسجد كيبيك

باقات الزهور أمام مسجد كيبيك
Photo Credit: Radio-Canada/Maxime Corneau

تعزيز أمن مسجد كيبيك ومحيطه

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 15 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قرر أعضاء مجلس إدارة المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك، خلال اجتماع عقدوه مساء أمس تعزيز الإجراءات الأمنية في المسجد ومحيطه في أعقاب الاعتداء الذي تعرض له وأودى بحياة ستة مواطنين.

وبين الإجراءات التي تم اعتمادها: إبقاء الأبواب موصدة دائما، تركيب نظام أقفال يعتمد على البطاقات الإلكترونية الذكية يزود بها من يئمون المسجد، وزيادة عدد الحراس.

وأعرب رئيس المركز محمد ينغي عن قلق الجميع بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة جراء الاعتداء، ومما قاله: "عندما نكون ساجدين أما الله يساورنا دائما شعور بأن ثمة شخصا ما وراءنا يحمل مسدسا ويستعد لقتلنا جميعا".

هذا ومن المقرر أن يتم توسيع المسجد مع حلول نهاية أيار – مايو المقبل وإضافة مخارج للطوارئ علما أن القيمين على المسجد على تواصل مستمر مع جهاز شرطة المدينة الذي يساعدهم على ضمان الأمن وتطوير خطط الطوارئ.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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