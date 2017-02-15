الاعتراف بكفاءات المهاجرين: مشروع قانون على نار حامية لحكومة كيبك

أكّد رئيس حكومة كيبك فيليب كويار أن في سلم أولويات حكومته تسريع دراسة مشروع القانون 98 بهدف الاعتراف بالقيمة الحقيقية للكفاءات المهنية للمهاجرين في كيبك.

وأكّد رئيس حكومة كيبك فيليب كويار على تصميمه لرفع هذه العقبات التي تمنع المهاجرين من ممارسة مهنهم أو اختصاصاتهم في المقاطعة.

هدف حكومة كيبك تسريع دمج المهاجرين في سوق العمل © Frank Peters

وأعرب كويار عن تفاؤله بأن يتم اعتماد مشروع القانون 98 بأسرع وقت ممكن ما يسمح بتعديل قوانين مختلفة تتعلق بشكل رئيسي بالقبول في المهن وإدارة النظام المهني.

واعتبر كويار الذي كان إلى جانبه وزيرة العدل ستيفاني فالي ووزيرة الهجرة والتعددية والاندماج كاثلين فيل أن الرهانين الرئيسيين اللذين تواجهما حكومة كيبك ويتوجب إيجاد حلّ لهما هما:

الاعتراف بالمؤهلات المهنية للمهاجرين وتدريس اللغة الفرنسية

صف انتظار أمام مكتب خدمات كندا بحثا عن عمل © PC / Ryan Remiorz

ورغم أن معدل البطالة قد انخفض بشكل ملموس وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية على مستوى المقاطعة فإن معدل البطالة عند المهاجرين الجدد ما يزال مرتفعا مشيرا إلى أن ما نسبة البطالة التي تطال مجمل الكيبكيين من أصول مهاجرة هي 9.8% بينما تصل النسبة إلى 15% للذين وصلوا للمقاطعة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وللمقارنة نشير إلى أن معدل البطالة في المقاطعة كان بحدود 6.2% في شهر ديسمبر كانون الأول العام الماضي وهو أدنى معدل للبطالة منذ عام 1976 أي منذ ما يقرب من 40 عاما

سائق تاكسي كندي من أصول كونغولية حصل على شهادة جامعية في مجال التمريض للعمل في هذا الاختصاص لكن عقبات كثيرة واجهته وهو يقول:

واجهتني صعوبات وعقبلت كثيرة في مجال العمل لذا تخليت عنه لقد فكرت حتى بالانتحار إذ أنني كرست كل شيء جسدا وروحا للدراسة والعمل في كيبك والنتيجة كانت الفشل

سمير بدوي في التقرير التالي:

(هيئة الإذاعة الكندية/راديو كندا الدولي)