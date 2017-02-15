نوفا سكوشا: المعلمون يضربون الجمعة احتجاجاً على مشروع قانون جديد

أعلنت نقابة المعلمين في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا عن إضراب عن العمل يوم الجمعة في كافة مدارس المقاطعة احتجاجاً على مشروع قانون جديد يفرض عقود عمل على المعلمين لمدة أربع سنوات.

وناقش أعضاء في الجمعية التشريعية للمقاطعة مشروع القانون طيلة الليلة الفائتة بهدف إبطاء إقراره.

وفي حال إقراره، يضع القانون الجديد حداً لخلاف حول عقود العمل بدأ قبل 16 شهراً.

رئيس الحكومة الليبرالية في نوفا سكوشا، ستيفن ماكنيل، قال إنه آن الأوان للتحرك بعد أن رفضت أعضاء نقابة المعلمين ثلاثة تفاهمات مبدئية أوصى القادة النقابيون بالموافقة عليها.

لكن رئيسة النقابة، ليات دوسيه، أصدرت بياناً قالت فيه إن المعلمين سيمضون يوم الجمعة في التظاهر ضد "تكتيكات التهويل" المتبعة من قبل رئيس الحكومة.

(وكالة الصحافة الكندية)