كندا: ارتفاع أسعار المساكن بـ0,2% فقط خلال سنة

أفادت اليوم "الجمعية الكندية للعقارات" (Canadian Real Estate Association) أن معدل سعر المسكن المُباع في كندا بلغ في كانون الثاني (يناير) الفائت 470253 دولاراً، أي بزيادة 0,2% فقط عمّا كان عليه في الشهر نفسه من العام الفائت.

كما تظهر بيانات الجمعية أن عدد صفقات بيع المساكن في كندا تراجع بنسبة 1,3% في كانون الثاني (يناير) الفائت مقارنة بعددها في الشهر السابق، كانون الأول (ديسمبر) 2016، ليبلغ بالتالي ثاني أدنى مستوى له منذ خريف عام 2015.

ويعزو رئيس "الجمعية الكندية للعقارات" كليف إيفرسون هذا التراجع إلى أن "شاري المساكن الكنديين يواجهون بعض التحديات هذه السنة، من ضمنها شروط عقارية جديدة تصعّب التأهّل للحصول على قرض وتغييراتٌ تنظيمية ترفع تكاليف تمويل القروض".

لكن جمود معدل الأسعار على المستوى الوطني يخفي تفاوتات بين المناطق. فقد ارتفع مؤشر أسعار المساكن لخدمة "أم أل أس" (MLS) التابعة للجمعية بنسبة 22% في تورونتو الكبرى و15,6% في فانكوفر الكبرى في فترة الـ12 شهراً المنتهية الشهر الفائت. وتشكل هاتان السوقان قاطرة ارتفاع أسعار العقارات في كندا.

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)