ترودو يدافع عن حسنات اتفاق التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي

غداة الضوء الأخضر الذي أعطته غالبية نواب البرلمان الأوروبي للاتفاق الاقتصادي التجاري الشامل بين كندا والاتحاد الأوروبي دافع رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ عن مزايا التبادل التجاري الحر بين الطرفين.

وأكّد جوستان ترودو في كلمته على المنافع التي يتضمنها اتفاق التبادل التجاري الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي للجميع دون استثناء.

واعتبر ترودو أن هذا الاتفاق يأتي في أجواء تغلب عليها التيارات الحمائية وخاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفي أماكن أخرى من أوروبا.

وأشار ترودو في كلمته أمام البرلمان الأوروبي إلى أننا نعيش في فترة حيث يعتبر الكثيرون أن النظام الاقتصادي لا يفيد منه سوى بعض المحظوظين في المجتمع لذا فإنهم على حق حين يعبرون عن قلقهم من الوضع.

يشار إلى أن بعض الشكوك ما تزال تخيم على مصير الاتفاق إذ أن أكثر من 200 نائب من البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ من اليمين واليسار صوتوا ضد التصديق على الاتفاق.

وفي كندا صوت نواب في مجلس العموم الكندي من الحزب الديمقراطي الجديد والكتلة الكيبكية وحزب الخضر ضد التصديق على الاتفاق.

(هيئة الإذاعة الكندية/راديو كندا الدولي)