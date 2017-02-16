السيدة تيما كردي

السيدة تيما كردي
Photo Credit: Ben Nelms / Reuters

مأساة أسرة ألان كردي في كتاب

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الخميس 16 فبراير, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تعتزم السيدة تيما كردي، عمة الطفل السوري ألان كردي ألذي وجد غريقا على أحد الشواطئ التركية في أيلول – سبتمبر عام 2015، نشر قصتها وقصة عائلتها، التي تحولت إلى رمز لمأساة اللاجئين السوريين، في كتاب يحمل عنوان:

" الطفل على الشاطئ: قصة حب وفقدان وأمل لأسرة سورية خلال أزمة اللاجئين العالمية".

ويقص الكتاب سيرة تيما كردي التي هاجرت من سوريا إلى كندا عام 1992 بحثا عن حياة جديدة في خضم الحرب.

وتقيم تيما كردي في إحدى ضواحي مدينة فانكوفر في أقصى الغرب الكندي وقد تحولت إلى الناطقة بلسان الأسرة منذ غرق الطفل ألان المأساوي وغرق شقيقه ووالدته .

هذا وسيصدر الكتاب في ربيع العام المقبل عن دار سيمون وشوستر في كندا

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

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