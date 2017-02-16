الندوة حول العلمنة ستعقد في الربيع

أعلن مدير دار الآداب في كيبيك برنار جيلبير أن الندوة حول العلمنة التي كان من المقرر عقدها الأحد الماضي وألغيت للحؤول دون المساس بمشاعر المسلمين وإغضابهم في أعقاب الاعتداء على مسجد كيبيك ستنعقد خلال شهر أيار – مايو المقبل. وأكدجيلبير أنه تلقى عددا كبيرا من الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية بلهجة قاسية منذ إلغاء الندوة.

وأضاف: " كنا نريد أن يمر بعض الوقت على المأساة وبإمكاننا طبعا التعبير بحرية عن رأينا لكن ثمة ظروفا تفرض نفسها أحيانا. واعتبر مدير دار الآداب أنه "بالرغم من أن المسائل المتعلقة بالعلمنة شديدة الحساسية فأنا أعتقد أن الجدال سيدور في إطار الاحترام المتبادل، وأنا متيقن من أن ضيوفنا سيعبرون عن مواقفهم وآرائهم باتزان وعقلانية.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية