ألبرتا: تفاؤل بأن تكون 2017 أفضل من 2016 لقطاع النفط والغاز

توقع معهد "كونفرنس بورد الكندي" (The Conference Board of Canada) للأبحاث الاقتصادية أن تكون السنة الحالية أقل قسوة من السنة الفائتة لقطاع النفط والغاز الطبيعي في مقاطعة ألبرتا في غرب كندا.

يقول المعهد في تقرير تحديثي، نصف سنوي، أصدره أمس إن الاستقرار في أسعار النفط يزيد من تفاؤل قطاع الأعمال في ألبرتا، أغنى مقاطعات كندا بالنفط.

وبفضل هذا التفاؤل بات مُتوقعاً أن ترتفع الرواتب في قطاع النفط والغاز بنسبة تتراوح بين 1,4% و1,6% خلال السنة الحالية، بعد أن كانت التوقعات الصادرة في صيف 2016 تتوقع لها الارتفاع بنسبة 1,1%.

وتقول مديرة الـ"كونفرنس بورد الكندي" أليسون كُوان إنها تلاحظ تزايداً في الثقة لدى الشركات العاملة في قطاع الطاقة في ألبرتا في ظل الاستقرار في أسعار النفط.

(سي بي سي / راديو كندا)